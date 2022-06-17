Ferhat Bolat vefat etti
CHP Çorum önceki dönem İl Yönetim Kurulu Üyesi Türkmen Aksoy’un kardeşi Ferhat Bolat (44) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Güncel 17.06.2022, 11:39
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Yaklaşık 20 yıldır Paris’te yaşamını sürdüren Ferhat Bolat, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.
Gülşen Bolat’ın eşi, Narin ve Güney’in babaları, Ali Ekber, Yaşar, Duran, Muammer ve Köksal Bolat ile Türkmen Aksoy, Serpil Akpınar, Sevim Akın ve Hatice Arslan’ın kardeşi olan Ferhat Bolat, evli ve 2 çocuk babasıydı.
HACI BEKTAŞ’TA CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK
Merhumun cenazesi 18 Haziran Cumartesi saat 10.30’da Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından Ortaköy İlçesi Kızılhamza Köyü’ne götürülecek ve köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diler.
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