Fenomen’de geleneksel kan bağışı
Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına bir destek de Fenomen AVM’den geldi.
Güncel 07.11.2021, 17:49
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Fenomen AVM İşletme Müdürü Zikri Polattimur, Kızılay’la ortak yürüttükleri kan bağışı kampanyasının artık geleneksel hale geldiğini söyledi.
Tüm çalışanların kan bağışında bulunduğunu, öte yandan kan bağışında bulunan müşterilerine de çeşitli hediyeler verdiklerini belirten Polattimur, “Ülke genelinde düşük seyreden kan bağışı oranına destek olmak adına bir farkındalık yapalım istedik. Biz de mağaza çalışanları olarak kan bağışında bulunduk. Bizimle birlikte müşterilerimiz de ilgi gösterdi. Kan ihtiyacının bir kerelik değil sürekli ihtiyaç olduğuna inanıyorum” dedi. (Uğur GÖRKEM)
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