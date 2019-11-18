Fenerbahçeliler Derneği’nden organ bağışına destek

Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkan Çorum Fenerbahçeliler Derneği, bu alandaki etkinliklerine bir yenisini daha ekledi.

Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Fikret Hışıroğlu başkanlığında dernek merkezinde gerçekleştirilen aylık yönetim kurulu toplantısına, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri davet edildi.

Organ bağışıyla ilgili bilgilendirme yapan Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, doku ve organ bağışının önemini anlattı.

Tıbbi sekreter Mustafa Arıkoğlu, organ bağışı farkındalığının son yıllarda arttığını dile getirerek, 18 yaş üstündeki her bireyin organ bağışı yapabileceğini kaydetti. Organ bağışının, görmeyen bir insanın görebilmesine ya da makineye bağlı yaşamak zorunda olan bir diyaliz hastasının yeniden hayata dönmesine vesile olacağına dikkati çeken Arıkoğlu, sağlıklı bireyleri organ bağışında bulunmaya davet etti.

Arıkoğlu, 5 yıl önce organ bağışı sisteminde revizyon yapıldığı için daha önce bağışta bulunanların bilgilerini güncellemesi gerektiğini ifade ederek, bağışta bulunmak isteyenlerin aile hekimleri, devlet ve özel hastanelere müracaat edebileceklerini bildirdi.

Toplantıda, Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri organ bağışında bulundu. Yöneticiler, aileleri için temin ettikleri organ bağışı formlarını da evlerine götürerek, eşleri ve çocuklarının organ bağışında bulunmasını sağladı.