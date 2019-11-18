Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 15°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
107062
ALTIN
270.365
DOLAR
5.7306
STERLİN
7.4250
EURO
6.3371

Fenerbahçeliler Derneği’nden organ bağışına destek

Çorum Fenerbahçeliler Derneği’nin yönetim kurulu üyeleri ile aileleri tarafından organ bağışında bulunuldu.

Fenerbahçeliler Derneği’nden organ bağışına destek

Çorum Fenerbahçeliler Derneği’nin yönetim kurulu üyeleri ile aileleri tarafından organ bağışında bulunuldu.

18 Kasım 2019 Pazartesi 16:16
Fenerbahçeliler Derneği’nden organ bağışına destek

Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkan Çorum Fenerbahçeliler Derneği, bu alandaki etkinliklerine bir yenisini daha ekledi.

Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Fikret Hışıroğlu başkanlığında dernek merkezinde gerçekleştirilen aylık yönetim kurulu toplantısına, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri davet edildi.

Organ bağışıyla ilgili bilgilendirme yapan Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, doku ve organ bağışının önemini anlattı.

Tıbbi sekreter Mustafa Arıkoğlu, organ bağışı farkındalığının son yıllarda arttığını dile getirerek, 18 yaş üstündeki her bireyin organ bağışı yapabileceğini kaydetti. Organ bağışının, görmeyen bir insanın görebilmesine ya da makineye bağlı yaşamak zorunda olan bir diyaliz hastasının yeniden hayata dönmesine vesile olacağına dikkati çeken Arıkoğlu, sağlıklı bireyleri organ bağışında bulunmaya davet etti.

Arıkoğlu, 5 yıl önce organ bağışı sisteminde revizyon yapıldığı için daha önce bağışta bulunanların bilgilerini güncellemesi gerektiğini ifade ederek, bağışta bulunmak isteyenlerin aile hekimleri, devlet ve özel hastanelere müracaat edebileceklerini bildirdi.

Toplantıda, Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri organ bağışında bulundu. Yöneticiler, aileleri için temin ettikleri organ bağışı formlarını da evlerine götürerek, eşleri ve çocuklarının organ bağışında bulunmasını sağladı.

İlgili Haberler
Palandöken, “İndirim kampanyaları hep aldatıcı”
Palandöken, “İndirim kampanyaları hep aldatıcı”
Türkiye’deki müze sayıları iki kata yakın arttı
Türkiye’deki müze sayıları iki kata yakın arttı
“Bir şey başaracaksak muhtarlarımızla başaracağız”
“Bir şey başaracaksak muhtarlarımızla başaracağız”
Başkan Aşgın, Bahçelievler sakinleriyle buluşacak
Başkan Aşgın, Bahçelievler sakinleriyle buluşacak
Konut fiyat endeksi yüzde 0,84 arttı
Konut fiyat endeksi yüzde 0,84 arttı
Kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
Kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim