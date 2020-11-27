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Fen Lisesi’ne “Avrupa kalite etiketi” ödülü

15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi, “Avrupa Kalite Etiketi” ödülü aldı.

Güncel 27.11.2020, 19:20
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Fen Lisesi’ne “Avrupa kalite etiketi” ödülü

Okulun İngilizce Öğretmeni Selda Tarhan tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan eTwinning projeleri, toplamda 5 adet ödüle layık görüldü. 3 ulusal ve 2 Avrupa Kalite Etiketi ödülü alan projelere ödülleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı tarafından takdim edildi.

Okul Müdürü Süleyman İpek de projelerde emeği geçenlere teşekkür ederken, öğrencilerin ufkunu açacak projelerin devam edeceğini söyledi.

(Haber Merkezi)

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