Fen Lisesi’nden Bulgaristan gezisi

7-14 Kasım tarihleri arasında Bulgaristan'ın Blagoevgrad (Yukarı Cuma) şehrine, ortak okulun bulunduğu Koçerinovo'ya yapılan gezide, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini anlatan şarkılar ele alındı. Şarkılarla ilgili her ülkeye ait sunular, şarkı videoları ve müzik performansları sergilendi. Konser düzenlendi.

İtalya, İspanya, Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan ortaklı projede, katılan öğretmen ve öğrencilere ev sahibi okulun katılımcı belgelerini vermesi ile hareketlilik sonlandırıldı. Oldukça verimli ve kazanımlı bir hafta yaşayan öğrenci ve öğretmenler çok değerli anılarla ülkeye döndüler. Mayıs ayında ise proje kapsamında ortak ülkelerin öğretmen ve öğrencileri Çorum’a gelerek çalışmalarını burada yürütecekler.

(Haber Merkezi)

