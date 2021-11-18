Fen Lisesi’nden Bulgaristan gezisi
15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nca yürütülen ve Erasmus+ kapsamında Avrupa Komisyonu'ndan hibe ile desteklenen “Gender Inequality in Schools” adlı proje kapsamında Bulgaristan'a gitti.
Güncel 18.11.2021, 19:41
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7-14 Kasım tarihleri arasında Bulgaristan'ın Blagoevgrad (Yukarı Cuma) şehrine, ortak okulun bulunduğu Koçerinovo'ya yapılan gezide, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini anlatan şarkılar ele alındı. Şarkılarla ilgili her ülkeye ait sunular, şarkı videoları ve müzik performansları sergilendi. Konser düzenlendi.
İtalya, İspanya, Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan ortaklı projede, katılan öğretmen ve öğrencilere ev sahibi okulun katılımcı belgelerini vermesi ile hareketlilik sonlandırıldı. Oldukça verimli ve kazanımlı bir hafta yaşayan öğrenci ve öğretmenler çok değerli anılarla ülkeye döndüler. Mayıs ayında ise proje kapsamında ortak ülkelerin öğretmen ve öğrencileri Çorum’a gelerek çalışmalarını burada yürütecekler.
(Haber Merkezi)
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