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Fen Lisesi’nde Mevlid-i Nebi programı düzenlendi

15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi’nde Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.

Fen Lisesi’nde Mevlid-i Nebi programı düzenlendi

15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi’nde Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.

12 Kasım 2019 Salı 18:56
Fen Lisesi’nde Mevlid-i Nebi programı düzenlendi

Programda, Hitit Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sema Dinç, Araştırma Görevlisi Fahrettin Haliloğlu, Araştırma Görevlisi Mustafa Erzen ve Çorum Belediyesi Tesisler Müdürlüğü personeli Atakan Tetik tarafından Türk Tasavvuf Musıkisi ziyafeti sunuldu. Yaklaşık bir saat süren müzik dinletisinde Hz. Muhammed konulu ilahiler seslendirildi. Öğrenci ve öğretmenler, seslendirilen ilahileri büyük bir beğeni ve ilgiyle dinlediler.

Programın sonunda Okul Müdürü Savaş Başkan, “Böyle anlamlı bir günde bizlere ve öğrencilerimize peygamberimizi hatırlatan, bugünün anlam ve önemini idrak etmemize vesile olan hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

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