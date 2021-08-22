Fen Lisesi 1. Cadde’ye asfalt

Çorum Belediyesi’ne bağlı ekipler kentin tüm mahallelerinde asfalt çalışmalarını büyük bir hızla sürdürüyor. Belediye, yeni yerleşim alanlarından Çepni Mahallesi Fen Lisesi bölgesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da ekiplerin Fen Lisesi 1. Cadde’de yaptığı asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Şehrin ihtiyaç duyulan tüm bölgelerinde asfalt ve altyapı çalışmalarını gece gündüz sürdürdüklerini ifade eden Başkan Halil İbrahim Aşgın, “Şehrin yeni yerleşim alınlarından Fen Lisesi bölgesinde asfalt çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Fen Lisesi 1. Caddede ekiplerimiz büyük bir gayretle çalışıyor. 630 metre uzunluğundaki caddenin asfaltını kısa sürede tamamlayıp hizmete sunacağız” dedi.

Başkan Yardımcısı Alper Zahir ve Fen İşleri Müdürü Seyit Ünaldı’nın da hazır bulunduğu inceleme gezisinde bölgenin altyapı çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Aşgın, “Bu bölgede daha önce yağmursuyu, kanalizasyon, içmesuyu gibi altyapı çalışmalarını daha önce tamamlamıştık. Hemşehrilerimizin daha güzel ve daha modern bir Çorum’da yaşamaları için aşkla çalışıyoruz” şeklinde konuştu. (Ömür SOYTEMİZ)