Fatma Zehra Mağden hayatını kaybetti
Güncel 03.12.2021, 19:04
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Doğru Yol Partisi eski Merkez İlçe Başkanı İhsan Mağden’in annesi Fatma Zehra Mağden hayatını kaybetti.
DYP eski Merkez İlçe Başkanı İhsan Mağden ile Selma Nazlımoğlu'nun annesi, Hanefi Bayburtlu'nun ise ablası olan Fatma Zehra Mağden, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Fatma Zehra Mağden’in cenazesi saat 15.00’de Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak ikindi namazına müteakiben Ulumezar’da kılınan cenaze namazının ardından sevenleri tarafından toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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