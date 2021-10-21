Fatih Erdal, Mobilyacılar Odası Başkanlığı için adaylığını açıkladı

Çorum Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren bir lokantada önceki akşam destekçileri ile birlikte adaylık açıklamasını yapan mobilyacı Fatih Erdal’a çok sayıda esnaf arkadaşı da destek verdi.

2022 yılının esnaf ve sanatkarlar için seçim yılı olacağını hatırlatan Erdal, oda seçimlerinden arkadaşlarıyla birlikte göreve talip olduklarını ifade etti.

Fatih Erdal, “Şehrimizin en köklü odalarından birisi olan Mobilyacılar Odamızın tüm üyelerini, mobilyacı esnaf ve sanatkarlarının tamamını kucaklayıp, hizmet etmek için arkadaşlarımla birlikte göreve talip olduk.

Oda üyelerimizin desteği, Cenab-ı Allah’ın takdiri ile bu göreve seçilmem halinde hiçbir ayrım yapmadan çalışacağımıza söz veriyorum” diye konuştu.

Ahi Evran Veli’nin “Hak ile sabır dileyip, bize gelen bizdendir, Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir” sözünü hatırlatarak, bu sözün manasına eren kişilerden olacağına söz veren Fatih Erdal, basın açıklamasında kendisine destek veren meslektaşları ve dostlarına da teşekkür etti.

(Ömür SOYTEMİZ)

