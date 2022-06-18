Fatih Erbakan bugün Çorum’da 

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanlığı'nın ikinci Olağan Genel Kurulu bugün saat 18.30’da Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Kongreye Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan ile YRP Genel Başkan Danışmanı Abdulhamit Kayıhan Osmanoğlu ve YRP Genel Merkez yöneticileri de katılacak. Kongrede ayrıca ünlü sanatçı Davut Güloğlu’nun da sahne alacağı bildirildi.

(Volkan SINAYUÇ)

