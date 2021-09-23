Fatih Caddesi’ne yeni yaya geçidi 

Vatandaşların ve adliye personelinin yoğun talebi üzerine Fatih Caddesi’nde orta refüje tel çit çalışması yapan Belediye, karşıdan karşıya geçiş için caddenin belirli yerlerine esnafın da talebi üzerine yaya geçitleri yapmıştı. Hem yaya güvenliği hem de araç trafiğinin rahatlaması için yaya geçidi değişikliği yapıldığını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü “Fatih Caddesi’nde Adliye Binamızın hemen önünde bulunan banka ATM’lerin bulunduğu kısımda vatandaşların ve Adliye’nin talebi üzerine araç cebi yapıyoruz. Önceki yaya geçidi, yapılacak olan araç cebine denk gelmesi nedeniyle zorunlu nedenlerden dolayı yaya geçidinin yerini değiştirme ihtiyacı duyduk. Bu değişiklilik kişiye özel olmayıp, tamamen yayaların güvenliği ve bölgedeki trafiğin rahatlamasına yönelik bir değişiklik.” diye konuştu.

