'Farklılıkları birlikte fark edelim' 

“Dünya Otizm Farkındalık Günü” vesilesiyle bir mesaj yayımlayan Milletvekili Ceylan, "Bizlerin asli görevi engelli yavrularımıza destek olmaktır" dedi.

Otizmin eksiklik değil farkındalık olduğunun altını çizen Milletvekili Ceylan, farklılıkların birlikte fark edilmesi gerektiğini ve onların sevgi dolu enerjilerini hissederek otizme bir eksiklik olarak değil farklı bir yetenek olarak bakmaya çalışılması gerektiğini vurguladı.

İktidarları döneminde yalnızca otizmli değil, bütün çocuklara destek olduklarını belirten Ceylan, “Nerede bir kardeşimiz varsa, nerede engelli bir yavrumuz varsa onu topluma kazandırmak için elimizden gelenin fazlasını yapmak zorundayız. Bu çocuklar hepimizin.” ifadelerini kullandı.

Ceylan, "Otizmli bireylerin farkındalığını oluşturmamız ve eğitimlerine değer vermemiz gerekiyor. Tüm çocuklar bizim evladımız. Ne gerekiyorsa, ne istiyorsanız koşulsuz şartsız her zaman çocuklarımızın yanındayım. Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada otizmli çocuklarımızı geleceğe hazırlayacak her türlü projeye destek vermeye devam edeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere engelli yavrularımıza destek olmak bizim asli görevimiz. Bunu, milletvekili olmamızın ötesinde insani bir görev olarak görüyoruz. Her çocuk öğrenir. Bazen aynı anda, bazen faklı anda, bazen aynı yolla, bazen farklı yolla. Farklılığımız yok, ortaklığımız çok! 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde; “Otizme Mavi Işık Yak” şeklinde açıklamada bulundu.