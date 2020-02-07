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Fakirlerin elektrik ve doğalgaz faturalarını Belediye ödeyecek

Çorum Belediyesi, elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşların faturalarını ödeyecek. Bunun için Encümen’e yetki verildi.

Fakirlerin elektrik ve doğalgaz faturalarını Belediye ödeyecek

Çorum Belediyesi, elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşların faturalarını ödeyecek. Bunun için Encümen’e yetki verildi.

07 Şubat 2020 Cuma 00:19
Fakirlerin elektrik ve doğalgaz faturalarını Belediye ödeyecek

Belediye Meclisi toplantısında konuyla ilgili bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, özellikle kış mevsimiyle birlikte elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemeyenlerin sayısının arttığını belirterek, “Durumu bu faturaları ödemeye müsait olmayan vatandaşlarla ilgili bize bir teklif gelirse bu konu hemen Encümen’e iletilecek. Encümen’de söz konusu kişilerin durumu araştırılacak ve uygun bulunması halinde faturaları ödenecek. Ödenen fatura makbuzu ile birlikte bir dosyada saklanacak” dedi.

“ENCÜMEN DEĞİL, 3 PARTİDEN OLUŞAN KOMİSYON KARAR VERSİN”

CHP Belediye Meclisi Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, uygulamanın güzel olduğunu ancak, buna Encümen’in değil, Belediye Meclisi’nde bulunan AK Parti, CHP ve MHP’den üyelerin bulunduğu bir komisyonun karar vermesinin daha doğru olacağını söyledi.

İnsanların faturasını dahi ödeyemeyecek duruma gelmesinin iktidarın bir ayıbı olduğunu söyleyen Yılmaz, “Buna rağmen güzel bir düşünce oluşmuş. Ancak, faturaların ödenmesiyle ilgili bir komisyon kurulursa daha iyi olur. Bu şekilde kimsenin aklında herhangi bir şaibe kalmaz” dedi.

MERYEM DEMİR’İN SÖZLERİ GERGİNLİĞE NEDEN OLDU

AK Partili Meryem Demir’in ise Gıda Bankası’ndan yapılan yardımları örnek göstererek, “Alevi vatandaşlarımız veya bize oy vermeyenlere de yardım yapılıyor” şeklindeki sözü Meclis’te gerginliğe neden oldu.

CHP’li üyeler Meryem Demir’e sert tepki göstererek, verilen örnekte bile mezhepsel farklılıkların kullanılmasını doğru bulmadıklarını söylediler.

Meclis oturumunu yöneten 1. Başkanvekili İsmail Bölükbaş’ın sükûnete davet eden konuşmasının ardından gruplar yatışırken, muhtaç insanların faturalarının Encümen kanalıyla ödenmesine ilişkin gündem maddesi, CHP ve MHP grubunun şerh koyması ile birlikte oybirliğiyle kabul edildi.

(Taner ŞİMŞEK)

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