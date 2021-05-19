Fahiş fiyat denetimi

Yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde ürünlerdeki fahiş fiyat artışlarıyla ilgili denetimlere dikkat çekmesi üzerine Ticaret İl Müdürlüğü, Çorum Belediyesi, Defterdarlık ve Vergi Dairesi personellerinden oluşan komisyon tarafından denetim yapıldı.

Ticaret İl Müdürlüğü sekretaryasında kurulan denetim ekipleri ile Çorum Sebze Hali ve semt pazarlarında yapılan denetimlerde, pazarlarda 18 esnaf, 33 ürün ve Çorum Sebze Hali’nde 7 esnaf, 13 ürün denetlendi. 25 esnafın alış ve satış fiyatları incelenirken, gerekli denetimlerin sürdüğü açıklandı. (Haber Merkezi)

