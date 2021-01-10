Faciadan dönüldü
Çevreyolu İskilip Kavşağı'ndaki akaryakıt istasyonunda bir otomobil alev aldı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda otomobil kullanılamaz hale gelirken, Alevler istasyon çalışanlarının yangın tüpleriyle müdahalesi sonucu söndürüldü. Benzinlikteki panik anları kameraya yansıdı.
Güncel 10.01.2021, 23:38
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