Facebook'un adı mı değişiyor?
Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, çeşitli sosyal medya uygulamalarını bünyesinde barındıran Facebook Inc. olan çatı kuruluşun yeni adının “Meta” olacağını duyurdu.
Güncel 28.10.2021, 22:52
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Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin geleceğe yönelik sanal gerçeklik vizyonunu kuşatma çabası kapsamında Meta adıyla yeniden markalaşacağını açıkladı.
Zuckerberg şirketin yeni vizyonunu "gerçeğe yakın sanal dünya" anlamına gelen "metaverse" ifadesiyle nitelendirdi.
Facebook'un bu hamlesi eski çalışan Frances Haugen'in sızdırdığı belgelere dayanılarak yapılan şirkete yönelik olumsuz haberlerin ardından geldi. Haugen, Facebook'u kârı güvenliğin üstünde tutmakla suçlamıştı.
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