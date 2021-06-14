Eylül’de Koçhisar’dan su gelecek 

Çorum’un mevsim normallerinin altında yağış alması sebebiyle barajların doluluk oranları son yılların en düşük seviyelerine indi. İçme suyu kaynaklarında yaşanan sıkıntı Koçhisar İsale Hattının önemini bir kez daha ortaya koydu. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim dönemi taahhütleri arasında yer alan Koçhisar’da tatil demeden haftanın 7 günü esasıyla çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Başkan Aşgın, pazar günü Koçhisar İshale Hattında incelemelerde bulundu.

Barajlardaki su seviyelerinin kritik olması sebebiyle içme suyu kuyularından şehre su temini için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Dünya genelinde olduğu gibi mevsimlerin kurak geçmesi sebebiyle Çorum’da da içme suyu kaynakları azalıyor. Herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için çeşitli noktalardaki içme suyu kuyularından şehrimize su temini sağlıyoruz. Fakat yer altı su seviyelerinde de ciddi azalmalar söz konusu. Bu sebeple Koçhisar İsale Hattının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Burada yüklenici firma DSİ ve Belediyemizle iletişim halinde güzel ve verimli çalışıyor. Planlamalarımıza göre Eylül ayının ortalarında tümüyle tamamlanmış olacak ve şehrimize Koçhisar Barajından suyu vereceğiz. Koçhisar İsale hattı faaliyete geçtiğinde şehrimizin su sıkıntısı da ortadan kalkmış olacak. An itibariyle hattımız yüzde 65 oranında tamam. Mesafe olarak da 53 Km’lik bu hattımızın 30 Km’si döşenmiş durumda geriye kalan 23 Km için de çalışmalar yoğun bir çabayla devam ediyor” dedi.

Bu hattın biran önce tamamlanması için herkesin çaba sarf ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Aşgın, “Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza, DSİ yetkililerine, valimize ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Aşgın’a inceleme esnasında DSİ 54. Şube Müdürlüğü'ne Murat Kabakcı, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Alper Zahir ve firma yetkileri eşlik etti. Başkan Aşgın süreç ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.



