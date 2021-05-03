“Eylül-Ekim gibi üretime geçeceğine inanıyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde namazını kıldı. Erdoğan namazın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“AŞI TEDARİĞİNDE SIKINTI YAŞAMAYIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 aşılarıyla ilgili olarak, “Aşı tedariğinde herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Şu anda zaten elimizde yeteri kadar aşı var. Rusya'yla yaptığımız görüşmelerle Sputnik aşısı inşallah geliyor, gelecek. Hatta gerekirse sayın Başkan ile de görüşmemizi yapacağız. Biontech, Almanya'dan onun verilmiş sözü var. O da inşallah gelecek Ben fevkalade bir durum olacağına inanıyorum” diye konuştu.

“YERLİ AŞI EYLÜL-EKİM GİBİ ÜRETİME GEÇECEK”

Daha önceki açıklamalarında yerli aşı için Nisan ayını işaret eden Erdoğan, son yaptığı değerlendirmede ise Eylül-Ekim ayında üretime geçmesini beklediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli aşı konusunda “Yerli aşıyla da şu an üniversitelerimiz, bazı ilaç firmalarımız yoğun bir çalışmanın içindeler. Bana öyle geliyor ki onların bana verdikleri söze dayanarak konuşuyorum eylül-ekim gibi onların da üretime geçeceğine inanıyorum” açıklamasında bulundu.

(Haber Merkezi)

