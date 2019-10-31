Eylül ayında ihracat yüzde 19,9 arttı

2019 Eylül ayı itibarıyla Çorum’dan 72,6 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. İhracat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre (60,5 milyon dolar) %19,9 arttı.

2019 Eylül ayı itibarıyla Çorum’da 50,6 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleştirildi. İthalat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre (67,3 milyon dolar) %24,7 azaldı.

Ülkemizde ihracat 2019 yılı Eylül ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %0,3 artarak 14 milyar 436 milyon dolar, ithalat %1 artarak 16 milyar 492 milyon dolar olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İHRACAT IRAK' A

Çorum’da 2019 Eylül ayında en fazla ihracat 32,1 milyon dolar ile Irak'a gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 19,1 milyon dolar ile BAE ve 3,9 milyon dolar ile Özbekistan izledi. Türkiye'de; Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Eylül ayında 1 milyar 275 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 56 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 847 milyon dolar ile İtalya ve 778 milyon dolar ile Irak takip etti.

EN FAZLA İTHALAT BAE'DEN

2019 Eylül ayında en fazla ithalat 28,3 milyon dolar ile BAE'den gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 9,9 milyon dolar ile Irak ve 3,9 milyon dolar Ukrayna izledi.

Türkiye'de; Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Eylül ayında 1 milyar 859 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 536 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 484 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 18 milyon dolar ile ABD izledi.

Çorum’dan yapılan ihracat içerisinde en büyük pay 54,4 milyon dolar değeri ile kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralara ait. Bu değeri 9,1 milyon dolar ile kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları, 1,3 milyon dolar ile seramik mamulleri izlemekte.

Çorum’dan yapılan ihracat içerisinde en büyük pay 40,9 milyon dolar değeri ile kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar ait. Bu değeri 4,1 milyon dolar ile hububat, 2 milyon dolar ile gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler izliyor. (Haber Merkezi)