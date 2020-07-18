Evlerden para ve ziynet eşyası çalan hırsızlar kıskıvrak yakalandı
Amasya'nın Merzifon ilçesine Çorum'dan gelerek evlerden para ve ziynet eşyası çalan 3 zanlı, kıskıvrak yakalandı.
Güncel 18.07.2020, 15:34
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Edinilen bilgiye göre, Çorum'dan gelen 3 zanlı, Merzifon'da değişik zamanlarda birçok eve kapı dilini düşürmek suretiyle girerek para ve ziynet eşyası çaldı. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir operasyon başlatarak güvenlik kameralarından tespit ettiği T.D (21), S.Z (21) ve S.D'yi (41) 16 Temmuz Perşembe günü kıskıvrak yakaladı.
Gözaltına alınarak emniyetteki işlemleri tamamlanan T.D, S.Z ve S.D sağlık kontrolünden geçirildikten sonra mahkemeye çıkarıldı. Hakim karşısına çıkarılan 3 şahıs tutuklanarak Amasya Cezaevine gönderildi.
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