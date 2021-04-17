ÇORUM’da yaşanan M,Ç., isimli bir vatandaş evinin balkonuna çıkıp intihar girişiminde bulundu. polis ve itfaiye ekiplerinin gelmesiyle ikna edilerek indirilen M.Ç’nin sadece iki ay içerisinde pek çok kez evinin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.



Ata Caddesindeki evinin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulunan M.Ç’yi fark eden komşuları polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Aşağıya indirilen M.Ç’nin daha önce birçok kez intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. Aynı yöntemi kullanarak evinin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulunan M.Ç., ile polis arasındaki konuşma dikkat çekti. Polis M.Ç’ye “Amca neden bunu hep tekrarlıyorsun, gel derdini bize anlat çözünm bulalım. Bak bu böyle olmaz” diyerek sohbet etmek istedi. M.Ç., ise “bu benim elimde değil, “ diyerek cevap verdi. Mahalle sakinleri ise yaşlı adamın sürekli olarak ayda birkaç kez balkona çıkıp intihar girişiminde bulunduğunu, en azından tedavisinin yapılmasını istedi.