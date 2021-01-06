Evini su basan vatandaşın imdadına Belediye yetişti
Çorum Merkez Yavruturna Mahallesi Atayurt 4. Sokak’ta bulunan su şebekesine ait hortumunun patlaması sonucu bir vatandaşın evini su bastı. Çorum Belediyesi ekipleri ihbarı aldıktan sonra olay yerine giderek sorunu giderdi.
Güncel 06.01.2021, 20:01
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Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda Bahçelievler ve Yavruturna Mahallelerini besleyen ana besleyici hatta ait su hortumu patladı. Patlayan hortumdan akan su akıntısı bir apartmanın bahçesine dolması üzerine bir evi su bastı. Komşularının yardımı ile eve dolan sular güçlükle dışarı çıkarıldı.
Eşyaları su içinde kalması nedeniyle mağdur olan vatandaşın imdadına Çorum Belediyesi yetişti. İhbarın alınmasının ardından olay yerine gelen ekipler çalışmalarına zaman kaybetmeden başlayarak yaşanan sorunu giderdi.
(Haber Merkezi)
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