Evden 2 kamyonet çöp çıktı
Güncel 13.01.2022, 15:12
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Çorum’da çöp ev belediye ekiplerince temizlendi.
Şenyurt Sokak'ta üç katlı bir ahşap çöp ev, Çorum Belediyesi ekipleri tarafından temizlenip dezenfekte edildi. Çevreye yaydığı kötü koku sebebiyle mahallelinin şikayette bulunduğu eve giden polis, temizlik ve zabıta ekipleri, evin eski eşya ve çöplerle dolu olduğunu tespit etti.
Evde biriken çöplerden dolayı adım atmakta zorlanan temizlik görevlileri, çuvallara koydukları çöpleri kamyonete yükledi. Çöp evde geceleri sokakta kalan bazı kişilerin mesken tuttukları ve evde kaldıkları öne sürüldü.
Evden 2 kamyonet dolusu çöp çıkartan ekipler, tamamen boşalttıkları evi ilaçlayarak dezenfekte etti.
(Yusuf ÇINAR)
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