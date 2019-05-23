Evde Sağlık Komisyonu toplandı

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü, İl Sağlık Müdürü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı ve Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörünün katıldığının ifade edildiği açıklamada toplantıda, evde sağlık hizmetleri genel değerlendirilmesinin yapıldığı, sağlıkta kalite sistemi kapsamında hasta dosyasının doldurulması, hasta ziyaretlerinin periyodları konularının ele alınarak karşılıklı bilgi paylaşımı yapıldığı vurgulandı.
(Haber Merkezi)