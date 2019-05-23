Evde Sağlık Komisyonu toplandı

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Değerlendirme Komisyonu’nun Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç başkanlığında toplandığı belirtildi.