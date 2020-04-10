Evde kalma döneminde yapboz satışları üç kat arttı

Oyuncakçılar Derneği Başkanı Esin Yürür, koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşların ailece eğlenceli vakit geçirecekleri oyunlara yöneldiğini belirterek, "Puzzle (yapboz) konusuna ciddi bir talep var." dedi.

Bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal yaşam şekil değiştirirken birçok vatandaş "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuyor.

Bu süre içerisinde özellikle çocuklarıyla daha fazla ilgilenme imkanı bulan ebeveynler, ailece eğitici ve öğretici oyunlarla daha kaliteli zaman geçiriyor.

Aileler, internet üzerinden verdikleri siparişlerle yapboz, oyun setleri, model oyunlar ve strateji oyunlarına büyük ilgi gösteriyor.