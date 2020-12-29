“Evde kal, kitapla kal”

Salgın sürecinde ve uzaktan eğitimin olduğu bu dönemde okul idaresinin de desteği ile proje ekibindeki öğrencilerin evde kaliteli vakit geçirmeleri için kitap okuma etkinliğine başlandı. Proje kapsamında her ay çeşitli etkinlikler yapılırken, Aralık ayı etkinliklerinde öğrencilerde kitap sevgisi oluşturulması adına değişik çalışmalar yapıldı.

Projenin il koordinatörü olan Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Matematik öğretmeni Çağlar Aktürk, öğrencilerde kitap okuma alışkanlığını kazandırmak adına her öğrencisine hediye kitabı ulaştırdı. Ayrıca; bu çalışma ile birlikte aileleriyle ve bireysel okumalar yaparak öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanması yönünde önemli bir kazanım elde edildiğini ifade etti. (Haber Merkezi) ı zamanda çocukların bilişsel gelişim düzeylerini artıran, görsel-fotografik hafızasının güçlenmesine katkı sağlayacak, öğrenirken eğlendirecek olan Çorum Haritası müzeler, örenyerleri, arkeolojik buluntular, tabiat güzelliklerini, fauna, sivil mimari ve gastronomide öne çıkan değerleri çocukların gözüyle anlatıyor. QR kodun da eklendiği haritada kısa açıklayıcı bilgiler de bulunuyor.

İlkokul çağındaki çocukların Çorum’u daha kolay tanıması ve yaşadıkları şehrin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi olmasının amaçlandığı “Küçük Kâşifler Şehirlerini Tanıyor Çocuk Haritası” İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından çocuklara ücretsiz olarak dağıtılıyor. (Haber Merkezi)