Evcil hayvan parkı çocukların gözde mekanı oldu

Hayvan sevgisinin kişisel gelişim üzerindeki olumlu etkilerinin tüm otoriteler tarafından kabul gördüğünü belirten Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü “Çocuklarımızın Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan evcil hayvan parkını ziyaret etmelerini sağlamak için okullarla iş birliği yaparak öğrenci gruplarını bu parkımızda misafir ediyoruz. Öğrenciler, kümes hayvanları, küçükbaş hayvanlar, evcil hayvanlarla zaman geçiriyor, bağ kuruyor. Aynı zamanda gündelik hayatın yorgunluğunu atıyor ve terapi niteliğinde bir ziyaret gerçekleştiriyorlar” dedi.

Hayvan sevgisinin küçük yaşlarda kazanıldığını, hayvan sevgisine sahip bireylerin de çevrelerine ve insanlara karşı daha duyarlı bireyler olduklarını ifade eden Çöplü, tüm velilere çağrıda bulunarak çocuklarını evcil hayvan parkına getirmelerini istedi.