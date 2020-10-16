“Evci Göleti havalandırma ihalesi 2021’de yapılacak”

Göletin elektrik aboneliğinin alınmadığı ve elektriklerin kesik olması sebebi ile havalandırma yapılmadığı ayrıca makinelerin borularının çürümeye başladığı ile ilgili basında yer alan haberler üzerine açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Haber üzerine yapılan incelemede; Boğazkale İlçesi Evci Köyü’nde bulunan Evci Göleti’nin inşaatının 27.11.2012 tarihinde başladığı ve projesine uygun olarak imalatların tamamlanarak işin geçici kabulünün 28.11.2014 tarihinde, kesin kabulünün ise 22.10.2018 tarihinde yapıldığı, göletin 10.140 dekar tarım arazisine sulama suyu temin etmekte olduğu, kapalı borulu sulama şebekesi inşaatının da 2015 yılının sonunda tamamlandığı, dolayısıyla, 2016 yılı sulama sezonundan itibaren yani 5 senedir yöre çiftçisinin modern sulamadan faydalanmakta olduğu, dipsavak tünel havalandırma işinin ihale kapsamında birim fiyat teklif cetvelinde yer almadığından inşaat sırasında yapılamadığı, ancak, yıl içerisinde ihalesi yapılacak olan ‘54. Şube Baraj Onarımları’ işi veya 2021 yılı bakım-onarım ihalesi kapsamında havalandırma sisteminin yaptırılmasının planlandığı, hâlihazırda tünel içi mekanik ekipmanlarda ve cebri boruda herhangi bir arıza veya tahribat bulunmadığı, tünel içi mekanik ekipmanların hem elektrik gücüyle hem de manuel (elle) kontrol edilebilir şekilde imal edildiği, dolayısıyla, elektriğin olmamasının sistemin çalışmasına engel teşkil etmediği Evci Göleti ve Sulaması Tesislerinin işletme, bakım ve yönetim sorumluluğunun Boğazkale Kaymakamlığına (Köylere Hizmet Götürme Birliği) devredildiği, bu hizmetlerin halen Kaymakamlıkça yürütüldüğü ve 30.09.2020 tarihinde elektrik aboneliğinin yapıldığı Devlet Su İşleri 54. Şube Müdürlüğünce bildirilmiştir.”

(Haber Merkezi)