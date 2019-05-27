Ev sahibini gören hırsız, kendini balkondan attı

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Ulukavak Mahallesi’nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın birinci katında oturan A.C., annesine ait evin balkonunda eve girmeye çalışan hırsızı fark etti.

Ev sahibinden kaçmaya çalışan şüpheli, balkondan aşağı atladı. Beton zemine çakılıp ayağından yaralanan hırsız kaçarak bölgeden uzaklaştı. Ev sahibi A.C.'nin haber vermesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, kaçan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada olayla ilgili soruşturma sürerken, yaralı halde kaçan hırsızın, balkondan atlama ve kaçış anları da çevredeki bir apartmana ait güvenlik kamerası tarafından an ve an kaydedildi. Görüntüde, balkondan atlayan şüphelinin yere hızla atladığı güçlükle kaçmaya çalıştığı görüldü. Ev sahibi A.C., bu tip kişiler başkalarının evine de girmeye çalışır. Yakalanmasını istiyorum “ dedi.

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.