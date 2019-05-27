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Ev sahibini gören hırsız, kendini balkondan attı

ÇORUM’da hırsızlık için girdiği evin sahibi tarafından fark edilen hırsız, birinci kattaki balkondan atlayarak, yaralandı. Yaralı halde kaçan hırsızın, balkondan atlama anı da güvenlik kamerasına an ve an yansıdı.

Ev sahibini gören hırsız, kendini balkondan attı

ÇORUM’da hırsızlık için girdiği evin sahibi tarafından fark edilen hırsız, birinci kattaki balkondan atlayarak, yaralandı. Yaralı halde kaçan hırsızın, balkondan atlama anı da güvenlik kamerasına an ve an yansıdı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 13:14
Ev sahibini gören hırsız, kendini balkondan attı

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Ulukavak Mahallesi’nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın birinci katında oturan A.C., annesine ait evin balkonunda eve girmeye çalışan hırsızı fark etti.

Ev sahibinden kaçmaya çalışan şüpheli, balkondan aşağı atladı. Beton zemine çakılıp ayağından yaralanan hırsız  kaçarak bölgeden uzaklaştı. Ev sahibi A.C.'nin haber vermesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, kaçan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada olayla ilgili soruşturma sürerken, yaralı halde kaçan hırsızın, balkondan atlama ve kaçış anları da çevredeki bir apartmana ait güvenlik kamerası tarafından an ve an kaydedildi. Görüntüde, balkondan atlayan şüphelinin yere hızla atladığı güçlükle kaçmaya çalıştığı görüldü. Ev sahibi A.C., bu tip kişiler başkalarının evine de girmeye çalışır. Yakalanmasını istiyorum “ dedi.
Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

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