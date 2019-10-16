Ev hanımlarının vazgeçilmezi tahta kaşıklar

Çorum merkez Çepni Mahallesi’nde 53 yıldır ahşap oymacılığı mesleğini sürdürmeye çalışan Balak, elek, kalbur, oklava, tahta kaşık, merdane, sepet, ekmek tahtası, fırın küreği ve ahşap ev süslerinin vatandaşlar tarafından oldukça ilgi gördüğünü belirtti.

Ahmet Balak yaptığı açıklamada, elek, kalbur, oklava, tahta kaşık, merdane, sepet, ekmek tahtası, fırın küreği arasında en çok satın alınanların tahta kaşık olduğunu belirterek, “Teknolojik gelişmeler sonucu ortaya çıkan makineleşmeyle yok olma noktasına gelen ahşap kaşıklar bakteri üretmiyor ve gıdaların besin değerini düşürmüyor. Her evde tahta kaşık bulmak mümkündür. Özellikle ev hanımları mutfaklarından tahta kaşıkları eksik etmezler. Yemeğin tadına ve tuzuna tahta kaşıkla bakıp sofralara taşırlar” dedi.

(Yusuf ÇINAR)