Ev almak hayal oldu, kiracı tam cenderede

Yükselişine devam eden konut kiraları gündemden düşmüyor. Vatandaşlar artan kiralardan şikayetçi.

ÇORUM HABER mikrofonunu kentte yaşayan vatandaşlara uzatarak, artan kiralarla ilgili ne düşündüklerini sorduk.

Kiralarını ödemekte zorlandıklarını dile getiren vatandaşlar, geçinememekten dert yanarak, devletin korkunç enflasyona çözüm bulmasını istiyor. Mikrofon uzattığımız vatandaşların ortak temennisi ise “Allah kirada oturanlara sabır versin” oldu.

“HER ŞEY ÇOK PAHALI”

Evi kira olan bir vatandaş, kira fiyatlarını çok bulduğunu ifade ederek, devletten duruma müdahale etmesini istedi. Emekli olduğunu ve kirasını ödemekte güçlük çektiğini söyleyen vatandaş, “Ortalığın durumu berbat. Geziyoruz, dolaşıyoruz hiçbir şey alamadan eve dönüyoruz. Her şey çok pahalı. Fiyatların indirilmesini istiyoruz.” dedi.

“BU GİDİŞLE OTURACAK EV BULAMAYACAĞIZ”

Üniversite okuyan ve arkadaşlarıyla kirada oturduğunu kaydeden bir vatandaş, “Bu ülkeye böyle mültecileri, yabancı uyruklu insanları doldurmaya devam ettikçe bu ülkede ne ev kiraları ucuzlar, ne oturacak ev bulur, oturacak evi de geçtim artık bir saatten sonra yiyecek yemek dahi bulamayacak. Çünkü kendi kendimizi doyurmakla beraber belki 7-8 milyon da mülteci doyuruyoruz.” şeklinde konuştu.

Kira artışlarını hicveden bir vatandaş, “Ben çok seviniyorum, güzel oluyor keşke daha fazla artsa. 4-5 tane evim var, gelirim artırıyor. Hükümetin politikalarını da destekliyorum. Hükümet sağ olsun bizi düşünüyor. Zenginler için iyi oluyor, ama tabi durumu olmayanlar için üzülüyorum.” dedi.

Ev sahiplerinin pandemiyi bahane ederek kiraları artırdığını dile getiren bir vatandaş, kirada oturmak zorunda olanlara sabır diledi.

“AK PARTİ DÜZELTİR KAFANIZI TAKMAYIN”

Ev sahibi olduğunu ve kiracılar için üzüldüğünü dile getiren bir vatandaş, “Allah evi olmayanlara ecir sabır versin. Kiralar pahalı. Ama düzelecek inşallah. AK Parti düzeltir kafanızı takmayın.” ifadesini kullandı.

Her şey gibi kiraların da arttığını belirten bir vatandaş, asıl marketlerdeki fiyat artışlarının durdurulması gerektiğini söyledi.

“BU DEVİRDE KİRACI OLMAK ZOR”

‘Kirayı ne yapayım’ diyen emekli bir vatandaş, şunları söyledi: “Geçinemiyoruz, ekmeğe, yoğurda, süte, çaya, şekere gelen zamlara bakın. Ne olacak bu işler? Emekliyiz geçinemiyoruz bu hayat pahalılığında ne yapacağımızı şaşırdık.”

Ev sahibi olduğunu kaydeden bir vatandaş, “Bu devirde kiracı olmak zor, Allah sabır versin.” dedi.

Kiracı olmadığını kendi evinde yaşadığını bildiren bir vatandaş, şöyle devam etti: “Allah kiracılara sabır versin. İnşallah Allah herkese kendi evini almayı nasip etsin. Ancak bu ortamda zor. Devlet de serbest piyasada ne yapabilir ki. Büyüklerimiz iyisini bilir diyelim.”

“ALLAH EV SAHİPLERİNE MERHAMET VERSİN

Kendi evinde oturduğunu ancak kiracılar için üzüldüğünü dile getiren bir vatandaş, “Allah ev sahiplerine merhamet versin. Durmadan pahalandırmasınlar. Ne gerek var yazık. Ben acıyorum. 20 sene kirada durdum. Kiracı olmak çok zor. Ben ev sahiplerine sesleniyorum; artırmasınlar. Kiracıdan yanayım ben.” ifadelerine yer verdi.

Ekonomik kriz yüzünden 2 evladının boşandığını anlatan bir vatandaş, “Bir tek kira mı arttı? Her şey pahalı, ortalığın pahalılığı yüzünden evlilikler bitiyor. Artık umudumuz siz gençlerde.” diye konuştu.

“ARTIK EV ALMAK DA MÜMKÜN DEĞİL”

Türkiye’de artık asgari ücretli bir vatandaşın ev almasının mümkün olmadığını söyleyen bir vatandaş, şunları kaydetti: “Anneme ev tuttuk 2 oda bir salon bin liraya. Yaşlı kadın 2 bin 500 lira maaş alıyor. Nasıl versin bu kirayı? Vallahi çok zor gerçekten. Devletin bu fahiş fiyat artışlarını denetlenmesi lazım. Kirada oturanlara Allah yardım etsin. Bir tek maaşı olup kira ödeyenler çocuklarını okula gönderenler ne yapsın?”

“EV ALMAK ARTIK HAYAL”

Kiracı olmadığını ancak kirada oturan arkadaşları olduğunu dile getiren bir genç, “Asgari ücretin yarısı kadar ev kirası ödeyen arkadaşlarım var. Ortalık zaten perişan. Artık ülkemizde ev almak da imkansız. Hayal oldu. Gençlerin hiçbirinde ev alabilecek sermaye yok. 600 bin lira kredi çekecek, 30 sene boyunca bu krediyi ödeyecek. Ve bu 30 sene boyunca hiçbir şey yapamayacak. Sadece ev kredisi ödeyecek bu da imkansız.” şeklinde konuştu.

Yeni ev aldığını söyleyen ve tapusunu gösteren bir vatandaş, “Allahım herkese nasip etsin. Kurtulduk biz kiradaydık, ev sahibi kira ücretini yükseltmeyi düşünüyordu. Allah yardım etti biz de evimizi aldık. Allah kirada yaşayanların yardımcısı olsun. Benim küçük bebeğim var 100 liraya aldığımız bebek maması 200 lira oldu. Her şey pahalı. Geçinmek çok zorlaştı. Allah garibanlara yardım etsin.” diye konuştu.

“DEVLET İNSANLARI KENDİ KADERİNE TERK ETMİŞ DURUMDA”

Bir vatandaş, ülkenin yarısından fazlasının asgari ücretle geçindiğini kaydederek, “Çorum’un bile çoğu yerlerinde kiralar çok arttı. Devlet şu anda emlakçılara yurt dışındaki kişilere ev satmaları için destek veriyor. Bu da gerçekleştiğinde zaten bu fiyatları da bulamayacağız. Böyle giderse büyükşehirdeki insanlar yaşam haklarını bile kaybedecek. Devlet insanları kendi kaderine terk etmiş durumda, yurt dışındakilere Türkiye’den ev aldığında vatandaşlık hakkı veriyor, Allah milletin yardımcısı olsun.” ifadesini kullandı.

(Nurdan AKBAŞ)