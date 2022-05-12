Eti Maden Genel Müdürü’nün ziyareti

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile birlikte ilk olarak Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret eden Eti Maden Genel Müdürü Keleşer, daha sonra ise Belediye Başkanı Aşgın’ı ziyaret etti.

Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın, nazik ziyareti için Keleşer ve Öztürk’e teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)

