Eti Maden Genel Müdürü’nün ziyareti
Hitit Üniversitesi’nde düzenlenen Gençlik Sohbetleri etkinliği için ilimize gelen Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer, Vali Mustafa Çiftçi ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a nezaket ziyaretinde bulunarak bir süre görüştü.
Güncel 12.05.2022, 00:30
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Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile birlikte ilk olarak Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret eden Eti Maden Genel Müdürü Keleşer, daha sonra ise Belediye Başkanı Aşgın’ı ziyaret etti.
Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın, nazik ziyareti için Keleşer ve Öztürk’e teşekkür etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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