“Eti Anadolu Lisesi’nin yeni binası 8 milyon 868 bin liraya malolacak”

Eti Anadolu Lisesi’ne yapılacak yeni binanın oturacağı alanda “habersiz” ağaç kesimi yapıldığı yolundaki iddialar üzerine, Milli Eğitim Müdürlüğünce yazılı bir açıklama yapıldı.

Milli Eğitim’in açıklaması şöyle:

“İlimiz Eti Anadolu Lisesinin yeniden yapılmasına ilişkin kamuoyunda gündeme gelen hususlarla ilgili olarak açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilimiz merkez ve ilçelerinde bulunan eğitim kurumlarımızda yaptırılan deprem dayanıklılık analizleri neticesinde İlimiz Tepecik Mahallesi 851 Ada 4 Parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan 1966 yılında yapılan Eti Anadolu Lisesi A Blok ve 1970 yılında yapılan B blokta da inceleme yapılmış, A Blok ( ana bina ) için güçlendirme, B Blok için ise yıkım kararı verilmiştir. Yıkım kararı verilen bina için gerekli tedbirler alınarak yıkılmıştır. Hali hazırda eğitim öğretim, güçlendirme kararı verilmiş olan A Blokta devam etmektedir.

Normal şartlarda Bakanlığımız talimatları doğrultusunda güçlendirilmesi gereken yapım yılı 1966 olan Eti Anadolu Lisesi A Bloğun güçlendirme yerine yeniden yapılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat Ve Emlak Dairesi Başkanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde projenin, yeniden yapım programa alınması sağlanmıştır.

Bu durumda yeni bina yapılana kadar öğrencilerimiz eski binada eğitim öğretimlerine devam edeceklerdir. Yeni projenin konumlandıracağı alan teknik heyet tarafından belirlenmiş, yeni yapılacak binanın mümkün olduğunca ağaçlandırma alanından uzak olmasına özen gösterilmiştir.

Müdürlüğümüz tarafından tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra Çorum İl Özel İdaresi tarafından 02/11/2020 tarihinde ihaleye çıkılmış 24/11/2020 tarihinde KDV dâhil 8.868.000 TL sözleşme bedeli ile ihale edilmiş ve sözleşme imzalanmış olup, 27/11/2020 tarihinde yüklenici firmaya yer teslimi yapılmıştır.

Yüklenici firma çalışmalarına başlamış, vaziyet planında inşaat alanına denk gelen ağaçların kaldırılmasıyla ilgili ihale makamı olan İl Özel İdaresine 02/12/2020 tarihinde dilekçe vermiş, İl Özel İdaresi de 02/12/2020 tarihinde gerekli izinlerin verilmesi için Orman İşletme Müdürlüğüne ve ağaçların kaldırılması için de Çorum Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğüne yazı yazmıştır.

24 Derslikli Eti Anadolu Lisesi projesi ile ilgili çalışmalar, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının eşgüdümü içerisinde hızlı ve şeffaf bir şekilde sürdürülmektedir. Projenin tamamlanması ile öğrencilerimiz fizik, .kimya, biyoloji laboratuvarları, konferans salonu, spor salonu, kantin, Z kütüphane ve diğer sosyal donatıların da olduğu modern bir okul binasına kavuşmuş olacaktır.” (Haber Merkezi)