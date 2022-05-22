Ethem Erkoç, Vali Çiftçi’ye kitabını sundu

Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından bastırılan kitap, geçtiğimiz günlerde çıktı.

Ethem Erkoç bu kitabında, 1960 yılından başlayarak kendi yaşam öyküsüne paralel, o dönemin Çorum’unu anlatıyor.

(Haber Merkezi)

