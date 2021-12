Esnaftan önlem çağrısı

Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınmasını ve öngörülebilirliğin temin edilmesini beklediklerini ifade eden Balcı, işletmelerin günlük temel ihtiyaçlarının her gün arttığına dikkat çekti.

Böyle giderse birçok esnafın kepenk kapatmayla karşı karşıya kalacağını ifade eden Oda Başkanı Balcı, biran önce esnafa can suyu kredi verilmesi gerektiğini söyledi.

Esnaf ve sanatkarların biriken borçlarının faizsiz 1 yıl ertelenmesini talep eden Burhan Balcı ayrıca borcun 3 yıla yayılmasını istedi. İşletmelerin artık önümüzü göremez hale geldiğini kaydeden Balcı, “Çorumlu esnaf ve sanatkarlar olarak önümüzü görmek istiyoruz. Merkez Bankası tarafından indirilen faiz işletmelere yansımıyor ama her geçen gün maliyetleri artırıyor. Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınması gerekiyor” dedi.

Bugünlerin gelip geçici olduğunu bildiklerini ancak önlem alınmazsa daha kötü günlerin bizleri beklediğini sözlerine ekleyen Oda Başkanı Burhan Balcı, “Devletimize güveniyoruz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)