Esnaftan kandil duası

İlk olarak leblebiciler bir araya gelirken duaya Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Oto Tamircileri Odası Başkanı Necmettin Uzun, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ve esnaf katıldı.

Kandil duasında esnaf birlik, beraberlik bol ve bereketli kazanç için dua etti. Öte yandan Ayakkabıcılar Arastası’nda da dua yapıldı. Buradaki duaya da Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Halil Gürbüzer, Oda başkanları ve esnaf katıldı.

(Erkan BAYATLI)