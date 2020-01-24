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Esnaftan Aşgın’a teşekkür

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın 1 Haziran 2020 tarihine kadar içme suyunda %10 indirim yapacaklarını açıklamasının ardından esnaf odalarından teşekkür mesajları geldi.

Esnaftan Aşgın’a teşekkür

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın 1 Haziran 2020 tarihine kadar içme suyunda %10 indirim yapacaklarını açıklamasının ardından esnaf odalarından teşekkür mesajları geldi.

24 Ocak 2020 Cuma 20:13
Esnaftan Aşgın’a teşekkür

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, yapılacak indirim açıklamasının tüm Çorum halkını olduğu gibi esnafı da son derece memnun ettiğini söyledi.

Esnafın özellikle kış aylarında gelirlerinin düştüğü buna karşılık da giderlerinin arttığını ifade eden ÇESOB Başkanı Recep Gür, “Yılbaşı geçti, esnafımız vergidir, defterdir, muhasebedir derken ekstra bir mali yük altına girdi. Suya yapılan indirim çok yerinde bir karar. Esnafımızı bu dönemde rahatlatacak bir uygulama oldu. Tüm esnaflarımız adına Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın'a ve Belediye Meclisinde grubu bulunan tüm partilere ve meclis üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Suya yapılan indirime sosyal medya hesabından anında teşekkür eden Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı Burhan Balcı ise en fazla su faturası ödeyen esnafın lokantacılar olduğunu belirterek bu kararın en çok kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Burhan Balcı, “Belediye Başkanımız bu kararıyla birlikte esnafın yanında yer aldığını bir kez daha gösterdi. Suya yapılan indirim Çorum Aşçı ve Lokantacılar Odası olarak bizleri bir hayli mutlu etti. Belediye Başkanımız ve meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

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