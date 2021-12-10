Esnafından emeklisine herkes dertli: “Çok güzel batıyoruz”

CHP İl Örgütü 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde Gazi Caddesi’nde vatandaşlara broşür dağıttı. İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve partilileri karşısında gören emeklisinden, esnafına pek çok kişi zamlardan ve hayat pahalılığından şikayet etti.



Emekli bir vatandaş evinin 2 odasının peteklerini yakmasına rağmen yüksek gelen doğalgaz faturasından, bir taksici artan mazot fiyatlarından esnaflar ise işlerinin azaldığından dert yandı.

İnsanların alım gücünün kalmadığını belirten bir esnaf, “Her şey ateş pahası. Müşteri sayımız her geçen gün azalıyor. Ekonomik krizin artık herkes farkında çok güzel batıyoruz” ifadesini kullandı.

Emekli bir vatandaş, Türkiye’de emekli maaşlarının çok düşük olduğunu kaydederek, “Emekli maaşları bu şartlarda en az 5 bin lira olmalı. Hayat çok pahalı. Geçinemiyoruz. Gün geçtikçe kötüye gidiyor her şey. Aldığımız maaş elektrik, doğalgaz, su faturalarımıza ancak yetiyor. Emekli ne yiyip ne içecek” dedi.