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“Esnafın borç ödeyecek gücü kalmadı”

Korona virüsle mücadele kapsamında işyeri kapatılan veya kapatmak zorunda kalan esnafın vergi ve SGK primi borçlarının altışar ay ertelenmesinin, kamuya olan borçları yönünden esnafı rahatlattığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Vergi ve prim borçlarının ertelenmesi esnafı kamuya olan borçları yönünden bir nebze rahatlattı. Ancak, işyerinin kapalı olduğu bu dönemin ekonomik etkileri nedeniyle esnaf vergi ve prim borçlarını ödeyemez hale geldi. Esnafımız normalleşme döneminde vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılmasını bekliyor” dedi.

12 Mayıs 2020 Salı 01:59
“Esnafın borç ödeyecek gücü kalmadı”

“ESNAFIN KAMUYA OLAN BORÇLARI 2021 YILINDAN İTİBAREN ÖDENMELİ”

500 binden fazla esnafın işyerini 2 aydan fazla kapatmak zorunda kaldığını hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Normalleşmeye adım adım başladığımız bu dönemde, işyeri 2 ay kapalı kalan esnafın hasarı dışarıdan göründüğünden çok daha fazla oldu. Ödenemeyen çek ve senetler, elektrik, su, doğalgaz faturaları ve kira borçları esnafın üzerinde büyük bir yük olarak ödenmeyi bekliyor. Haziran ayından itibaren vergi ve SGK primleri ödenmeye yeniden başlanacak. Ayrıca Ekim ayında hem Ekim ayının hem de ertelenen dönemin vergi ve primleri ödenmeye başlanacak. Esnafın bu borçları ödeyecek gücü kalmadı. Bu nedenle kamuya olan tüm borçlar 2021 yılından itibaren ödenmeye başlanacak şekilde yeniden yapılandırılmalı” sözlerine yer verdi.

“HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA YAPILANDIRMAYA İHTİYAÇ VAR”

Esnafın ödeyemediği vergi ve primlerin devlet için de büyük bir sorun olduğunu belirten Palandöken, “Bu zorlu dönemi atlatabilmek için devletimizin her zamankinden daha fazla gelire ihtiyacı var. Ödenemeyen vergi ve primler devlete de bu dönemde büyük bir yük olacak. Unutmayalım ki daha önceki borç yapılandırmalarından devletin kasasına 70 milyar TL para girdi. Dolayısıyla hem devletin gelir elde etmesi hem de esnafın borçlarından kurtulabilmesi için her zamankinden daha fazla yapılandırmaya ihtiyaç var. Yurt dışında elde edilen gelirlerin yurt içine getirilmesi için varlık barışı, vergi barışı, imar barışı ve birikmiş borçların yapılandırılması gibi düzenlemeler en kısa zamanda hayata geçirilmeli” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
TESK Genel BaşkanıBendevi Palandöken
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