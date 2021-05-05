“Esnafın banka borçları yeniden yapılandırılmalı”

Esnafın durumunun hala çok kötü olduğunu ve çok sayıda işyerinin bir bir kapandığına dikkat çeken İYİ Parti İl Başkanı Özsaçmacı, “İşyerleri kapanıyor, yani sistem yavaş yavaş çöküyor. Hükümet bunun farkında değil hala inkar eden bir yönetim anlayışı var” diye konuştu.

İYİ Parti olarak 14 Aralık 2020’de bir basın açıklaması yaparak hükümetten esnafa yönelik beklentileri dile getirdiklerini hatırlatan Bekir Özsaçmacı, “Oradaki bir maddenin önemli olduğunu hala da yapılması gerektiğini söylüyorum. O da şu, esnafın Mart 2020’den sonra kullandığı kredilerin ödeme vakti geldi fakat esnaf ödeyecek durumda değil. Dolayısıyla bir yandan esnaf mağdur olacak diğer yandan bankalar mağdur olacak. Bu mağduriyetin çözülmesi gerekiyor” dedi.

Devletin esnafın bankalara olan borçlarını yeniden yapılandırması gerektiğini anlatan Özsaçmacı, yaptığı yazılı açıklamada; “Esnafın borçları 1 yıl süreyle ertelemeli ve ondan sonra makul şekilde taksitlendirmeli. Buradaki faiz yükünün de sadece esnafa yüklenmemesi gerekir. Bu faiz yükünün bir kısmından bankalar fedakârlık yapabilir” şeklinde konuştu.

Merkez Bankası’nın rezervlerine ilişkin tartışmaların da devam ettiğini vurgulayan Bekir Özsaçmacı, “128 milyar dolar civarında rezervlerde erime var. Hükümet istiyor ki, muhalefete bu işin peşini bıraksın. Bu işin peşini biz bıraksak da Türk milleti bu işin peşini bırakmaz. Bu işin hesabı bir gün sorulacaktır.

Bu rezervler hiçbir şekilde Merkez Bankalarının uygulamadığı bir usulle erimiştir. Daha doğrusu nasıl eridiği bilinmemektedir. Hiçbir açıklama yapılmadan erimiştir. Bir kısım politikalar çerçevesinde hata da yapılabilir ancak bunlar şeffaf yapılır. Merkez Bankaları attığı her adımı açıklamak zorundadır.

Bizim 128 milyar rezervimiz eridi Merkez Bankası bu rezervleri sattığına dair bir açıklama yapmadı. Sayın Lütfü Elvan eğer bir açıklama yapacaksa bu rezervlerin nasıl eridiğine ilişkin bir açıklama yapması gerekir. Biz bakanın açıklamasından bu rezervlerin eridiğinin kabul edildiğini birinci ağızdan işitmiş olduk” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

