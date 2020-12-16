“Esnafa yapılan yardımlar olumlu ancak yeterli değil”

Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, pandemi nedeniyle esnafa yapılacak ekonomik desteğin miktarına tepki gösterdi.

Sayıştay raporlarına göre Cumhurbaşkanlığı Sarayının günde 4,5 milyon lira 3 aylık süreçte 411 milyon lira harcadığı Türkiye’de cumhurbaşkanlığı kararıyla esnafa 500-750 lira kira desteği, bin lira da hibe desteği sağlanacağını belirten Cıdık, “432.567 esnafımıza 3 aylık bir süreçte 757 milyon lira destek sağlanacağı açıklaması müjde olarak açıklanıyor” dedi.

Yapıcı muhalefet gereği bu yardımları olumlu ancak yetersiz bulduklarını belirten Cıdık, açıklamasında şunları söyledi:

“Kapatılan ya da işlerinde düşüş olan işletmeciler için; kira devam ediyor.

Yeni süreç için yeni gider kalemleri işliyor (Kurye gideri, paket vb. masrafları)

SGK borçları devam ediyor, eğer çalışanını mağdur etmek istemiyorsa

Diğer vergiler devam ediyor. Vergi yapılandırma yaptılar ama Ağustos öncesindeki borçlara dair bir taksitlendirme. İşletmeciler bir kere bile ödemezse bu yapılandırma boşa düşüyor, eski borçla karşı karşıya kalıyorsun. Bugün yapılandırma yapsan hiç para kazanmayan işletmeci taksiti nasıl ödeyecek? Elektrik su borçları talep ediliyor. Maaş sorumluluğu devam ediyor.” (Haber Merkezi)