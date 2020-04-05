Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 11°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
89553
ALTIN
349.883
DOLAR
6.7005
STERLİN
8.2593
EURO
7.2349

“Esnafa verilen desteği önemsiyoruz”

Çorum Mobilyacılar odası ve AHİ Evran sanayi sitesi başkanı Yalçın Kılıç, esnafın kullanacağı Paraf Esnaf Kart ile 25 bin TL'ye kadar limit verileceğini, 25 bin liralık nakdi ve 25 bin liralık işletme kredilerine müracaatın ise Halkbankasının https://www.halkbankkobi.com.tr/ üzerinden yapacaklarını söyledi.

“Esnafa verilen desteği önemsiyoruz”

Çorum Mobilyacılar odası ve AHİ Evran sanayi sitesi başkanı Yalçın Kılıç, esnafın kullanacağı Paraf Esnaf Kart ile 25 bin TL'ye kadar limit verileceğini, 25 bin liralık nakdi ve 25 bin liralık işletme kredilerine müracaatın ise Halkbankasının https://www.halkbankkobi.com.tr/ üzerinden yapacaklarını söyledi.

05 Nisan 2020 Pazar 17:44
“Esnafa verilen desteği önemsiyoruz”

Kredi ile ilgili bankaya gitmeden bankanın internet sitesinden başvuracaklarının ve şartları uyan esnafımızı bankanın ilgili şubesinin memurları tarafından aranacağını söyleyen Yalçın Kılıç, Halkbankası Sanayi Şube Müdürü Fatih Kızıltepe’den kredi müracaatları hakkında aldıkları bilgileri esnafla paylaşarak banka önünde ve bankada zaman kaybı yaşamalarını istemediklerini kaydetti.

Korona virüs nedeniyle alınan bu kararlara uyulmasının insan sağlığı açısında önemli olduğunu belirten Kılıç, esnafa verilen nakdi ve işletme desteğini önemsediklerini sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
7 yerleşim birimi karantina altında
7 yerleşim birimi karantina altında
“İhtiyaçlarımızı mahalle esnafından karşılayalım”
“İhtiyaçlarımızı mahalle esnafından karşılayalım”
Bahçeşehir Çorum koleji’nde koronavirüs önlemleri alındı
Bahçeşehir Çorum koleji’nde koronavirüs önlemleri alındı
Aile orkestrası
Aile orkestrası
CHP’li gençlerden toplumsal duyarlılık örneği
CHP’li gençlerden toplumsal duyarlılık örneği
Ahlatcı’dan video konferanslı toplantı
Ahlatcı’dan video konferanslı toplantı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim