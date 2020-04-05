“Esnafa verilen desteği önemsiyoruz”

Kredi ile ilgili bankaya gitmeden bankanın internet sitesinden başvuracaklarının ve şartları uyan esnafımızı bankanın ilgili şubesinin memurları tarafından aranacağını söyleyen Yalçın Kılıç, Halkbankası Sanayi Şube Müdürü Fatih Kızıltepe’den kredi müracaatları hakkında aldıkları bilgileri esnafla paylaşarak banka önünde ve bankada zaman kaybı yaşamalarını istemediklerini kaydetti.

Korona virüs nedeniyle alınan bu kararlara uyulmasının insan sağlığı açısında önemli olduğunu belirten Kılıç, esnafa verilen nakdi ve işletme desteğini önemsediklerini sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)