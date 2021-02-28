Esnafa üç ay ertelemeli destek kredisi verilecek

ING Bank olarak, nakit sıkıntısı çeken esnaf ve sanatkarların her zaman yanında olduklarını ifade eden Serhat Gültaktı, en uygun kredi veren banka olduklarını söyledi.

Müşterilerine 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisinin yanı sıra en uygun konut ve araç kredisi sunduklarını kaydeden Gültaktı, “Esnaf ve sanatkarlarımıza özel 3 ay ertelemeli, 1.45’ten başlayan cazip faiz oranları ile Esnaf Destek Kredisi ING Bank Çorum Şubemizdedir. Başvurularınızı www.ing.com.tr’den yaptığınızda onay alanlar şubemize davet edilmektedir” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, içinde bulunduğumuz bu zor süreçte esnaf ve sanatkarların yanında oldukları için ING Bank yetkililerine teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

