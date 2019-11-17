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“Esnaf ülkenin bel kemiği”

Halkbank Bölge Müdürü Halil İbrahim Özdemir, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür’ü ziyaret etti.

“Esnaf ülkenin bel kemiği”

Halkbank Bölge Müdürü Halil İbrahim Özdemir, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür’ü ziyaret etti.

17 Kasım 2019 Pazar 18:34
“Esnaf ülkenin bel kemiği”

Ziyarette konuşan Halkbank Bölge Müdürü Halil İbrahim Özdemir, banka olarak esnaf ve sanatkârlara uygun kredi kullandırmada her türlü kolaylığı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Halkbank’ın küçük ve orta ölçekli esnaf ve sanatkârların her zaman yanında olduğunu ifade eden Özdemir, esnafı ülkemizin bel kemiği olarak nitelendirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, “Esnaflarımızın bankanızla alakalı iş ve işlemlerinde kolaylık sağlanması, bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Karşılıklı diyalog içinde çalışmanın hizmet kalitesini artıracağından hiç şüphem yok” dedi.

Halkbank Bölge Müdürü Halil İbrahim Özdemir’e ÇESOB ziyaretinde Sanayi Şubesi Müdürü Fatih Kızıltepe de eşlik etti. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 17.11.2019 18:52
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