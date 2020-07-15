Esnaf Kefalet’ten borç yapılandırması

Başkan Canbek, 30 Haziran 2020 tarihine kadar borcunu ödemeyip takibe düşen, icralık olan esnaf ve sanatkârların, 31 Ağustos 2020 tarihine kadar Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine müracaat etmeleri halinde, hiçbir gecikme zammı ödemeden borçlarını yapılandırabileceklerini kaydetti.

Yüzde 10 faiz oranı ile borcu 24 aya kadar taksitlendirme imkânının da bu yapılandırma içerisinde bulunduğunun altını çizen Vedat Canbek, “Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, salgından zarar gören esnaf ve sanatkârlarımıza destek sağlamak amacıyla devletimiz tarafından bir çok destek paketi açıklanmak suretiyle, esnaf ve sanatkârlarımıza bu sıkıntılı süreçte önemli destekler sağlanmıştır.

Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olarak da bu süreçte 2 bin esnaf ve sanatkârımıza 25 bin TL'lik toplamda 50 milyon TL destek kredisi verilmiştir. Ayrıca işletme kredisi olarak ta 30 milyon TL kredi verilerek esnafımıza büyük bir destek sağlanmıştır. Bundan sonrada destek olmaya devam edeceğiz.

Bu vesile ile tüm esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı işler diler, saygılar sunarım” dedi. (Haber Merkezi)