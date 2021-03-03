“Esnaf ayrılmaz bir parçamız”

Ziyaret sırasında Aşgın ve Şahin, şoför esnafının sorun, talep ve çözüm önerilerine ilişkin görüş alışverişinde bulundular. Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir’in de katıldığı ziyaret sırasında konuşan Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, “Çorum Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın her zaman esnaf dostu olmuştur. Çorum Belediyesi ile esnaf camiası olarak her zaman iyi bir diyalog içerisindeyiz. Başkanımız hem özelde şoför esnafımızın, hem de esnaf camiasının yanındadır, destekleri ve katkıları için teşekkür ediyorum. Çorum için, Çorum esnaf camiası için iyi günde, kötü günde, memleketimiz için birlikte çalışmaya, birlikte üretmeye devam edeceğiz, bir kez daha hizmetleri ve destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Aşgın ise, “Esnaf camiası kentimizin ve bizim ayrılmaz parçamızdır. Bizim görevde bulunma amacımız, gayemiz bütünüyle Çorumlu hemşerilerimizin daha rahat, daha çağdaş, daha modern bir şehirde yaşamalarını sağlamaktır. Bu kapsamda şoför esnafımızın ve tüm esnaflarımızın her zaman yanındayız. Çorum için, esnafımız için birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Aşgın, ziyaretin ardından Şoförler ve Nakliyeciler Odasında görev yapan personelle bir süre sohbet etti. (Haber Merkezi)