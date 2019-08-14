Esnaf asırlık ahi geleneğinde buluştu

Osmanlı dönemindeki ahilik gelenekleri arasında yer alan Arife duası için Çorum’daki çeşitli meslek grupları, Ramazan ve Kurban bayramlarının Arife günlerinde bir araya geliyor. Bu kapsamda her Arife günü Oto Tamirciler Odası, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası, Çilingirciler ve Sobacılar Odası ile Dikici ve Kunduracılar Odası tarafından program düzenleniyor.

İLK DUA KSS’DE

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği koordinesinde düzenlenen Arife Duası bu Kurban Bayramı’nda da yapıldı. Bu kapsamda ilk etkinlik Oto Tamirciler Esnaf Odası öncülüğünde Küçük Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren Fındıkçıoğulları Rot Balans’ta yapıldı. Bu programa Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Mustafa Gökgöz ve Okan Çalışkan, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Oda Başkanları, Oda Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayıda sanayi esnafı katıldı. Oda Başkanı Necmettin Uzun, her yıl olduğu gibi bu yılda birlik, beraberlik ve helal kazanç için arife duası geleneğini sürdürmeye devam ettiklerini ifade ederek, oda üyelerinin Kurban Bayramını kutladı. Başkan Uzun’un konuşmasının ardından Vali Mustafa Çiftçi ve ÇESOB Başkanı Recep Gür birer konuşma yaptı. Çiftçi ve Gür, Ahilik geleneğinden günümüze uzanan arife duasının anlam ve önemini dile getirerek, tüm Çorumlu vatandaşların bayramlarını tebrik ettiler. Son olarak Vali Mustafa Çiftçi tarafından arife duasına ev sahipliği yapan Fındıkçıoğulları Rot Balans Sahibi Harun Fındıkçı’ya Türk Bayrağı hediye edilerek, toplu hatıra fotoğrafı çekinildi.

SOBACI VE KALAYCILAR DA ARİFE DUASI’NDA BULUŞTU

Daha sonra ise Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası ve Çilingirciler ve Sobacılar Odası tarafından Arife Duası düzenlendi. Bu etkinliğe de ÇESOB Başkanı Recep Gür ile birlikte Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, AK Parti il Başkan Yardımcısı Ercan Daşdan, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası ve Çilingirciler ve Sobacılar Odası Halil Taşkaldıran, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, ÇESOB’a bağlı odaların başkanları ile esnaf katıldı.

Burada yapılan konuşmalarda da birlik beraberlik vurgusunda bulunuldu. Daha sonra ise dua edildi.

SON DUALAR ÇÖPLÜK ÇARŞISI İÇERİSİNDE…

Arife Duası etkinlikleri İkindi Namazı sonrasında ise arastada devam etti. Çöplük Çarşısı’ndaki ilk dua leblebiciler tarafından düzenlendi. Karakuş Leblebi'de yapılan etkinliğe Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, ÇESOB Başkanı Recep Gür, bazı oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve leblebici esnafı katıldı. Dua Hamit Camii İmam Hatibi Gazi Hoş tarafından edildi.

Daha sonra ise Çorum Saraçlar Ocağı tarafından düzenlenen Arefe duası yapıldı. Saraçlar, bir araya gelerek bereket ve birlik beraberlik adına dualar etti. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan Arife duası, Karakeçili Camii emekli imam hatibi Fikrettin Çıplak tarafından edildi.

Kurban Bayramı nedeniyle son dua ise Çorum Dikiciler ve Kunduracılar Odası tarafından düzenlendi. Vali Çiftçi ile birlikte çok sayıda yetkilinin de katıldığı dua Huzur Camii emekli imam hatibi Ömer Kazancı tarafından edildi. Vali Çiftçi de etkinlikte Kuran’ı Kerim okudu.

ARİFE DUALARININ SAYISI AZALACAK

Çorum’da her bayram arifesi 7 ayrı programla sürdürülen arife duası geleneği, artık tek merkezden ve daha geniş kapsamlı olarak yapılacak. ÇESOB Başkanı Recep Gür, arife duası geleneğini sürdürmek ve gelecek kuşaklara aktarmak için çaba gösterdiklerini, artık bu organizasyonları tek merkezden yapmayı uygun gördüklerini söyledi.

Geleneğin yaşatılması için her Arife günü Oto Tamirciler Odası, Çilingirciler ve Sobacılar Odası, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası, leblebiciler, Çorum Dikiciler ve Kunduracılar Odası, Saraçlar Ocağı ve Toprak Sanayicileri Kooperatifi tarafından program düzenleniyor. Ancak gerek protokol, gerekse esnaf, ayrı ayrı düzenlenen etkinliklere katılmakta güçlük çekiyor. Bir programa katılan protokol üyesi diğerine zaman ayıramıyor. Bir kişinin tüm programlara katılabilmesi için Arife gününün tamamını ayırması gerekiyor. Bir veya birkaç programa katılınması halinde ise esnaf ve sanatkarlar arasında “ayrımcılık yapılıyor”, “o odanın duasına katıldı, bizimkine katılmadı” söylentileri oluşuyor.

Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve ÇESOB Başkanı Recep Gür, kamuoyundan gelen tepkileri ve talepleri dikkate alarak arife dualarının bir veya iki merkezden yapılmasını uygun gördü. Önümüzdeki Ramazan ve Kurban Bayramlarında arife dualarının parça parça yerine topluca yapılması, daha geniş katılım sağlanması için çalışma yapılacak.

Konuyla ilgili bilgi veren ÇESOB Başkanı Gür, öğle namazının ardından Sobacılar Arastasında, ikindi namazının ardından da Ayakkabıcılar Arastasında dua etkinliği düzenlenebileceğini, böylelikle hem geleneğin devam ettirileceğini, hem de dağınıklığın giderilmiş olabileceğini, önümüzdeki bayramlarda arife duasının geniş katılımlı ve iki merkezden yapılmasına sıcak baktıklarını iletti. Bu arada bazı yetkililer ise arife duasının tüm esnaf odalarının katılımı ile ÇESOB binasında tek merkezden yapılmasını öneriyor.

(Volkan SINAYUÇ-Sezer BÜYÜKÇATALBAŞ)