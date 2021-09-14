Eski muhtar hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Başbuş hakkında hazırlanan iddianamede, Hakverdi ve Taşar ile Başbuş'un oğlu Z.E. Başbuş arasındaki iddialar yönünden tahkikat yapıldığı, olay günü Z.E.Başbuş'un okula gitmek istemediğini söylemesi üzerine Selfet Başbuş'un, durumun istismar olayıyla alakalı olduğunu düşünerek saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.

Olay, 12 Mart günü saat 07.30 sıralarında Alaca ilçesine bağlı İmat Köyü'nde meydana gelmişti. Köyün eski muhtarı Selfet Başbuş, oğlu Z.E.Başbuş ile aynı okul servisini kullanan Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi’yi servis içinde tabanca ile vurarak ağır yaralamış ve iki öğrenci de kaldırıldıkları Alaca Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından bir yakınına giderek, 'Ben çocukları vurdum, oğlum size emanet' dediği öne sürülen Başbuş jandarmaya giderek teslim olmuş ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandıktan sonra hakkında, 'Çocuğun veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme' suçundan iddianame hazırlanmıştı.

Başbuş, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılandığı davada 22 Eylül tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

“4-5 EL ÖLDÜRMEK MAKSADIYLA ATEŞ ETTİ”

İddianamede, “Şüphelinin ifadesinde özetle; olay günü Başbuş'un, çocuğu Z.E.Başbuş'un yattığı odaya gittiği, çocuğun giyinmek istemeyip okula gitmek istemediğini söylediği, oğlunun okula gitmemesinin sebebinin Kaan ve Tunç'un oğlunu taciz etmeleri nedeniyle olduğunu düşündüğü, bunun üzerine taşıma ruhsatlı tabanca ile evden çıktığı, çocuğun okula gittiği servisi köy meydanında beklediği, servis içerisine girdiği, servisin içinde Kaan ve Tunç'un olduğu, cebinden çıkardığı tabancasına mermiyi sürdüğü, hatırladığı kadarıyla 4-5 el Kaan ve Tunç'a öldürmek maksadıyla ateş ettiği, daha sonra servisten çıkarken Z.S.'nin yanına geldiği, ardından olayda kullandığı silahla birlikte jandarmaya teslim olduğu, suçu çocuğu Z.E.Başbuş'a pislik yapılması nedeniyle işlediği, üzerine atılı suçlamayı kabul ettiğini beyan ettiği” yer aldı. Tutuklu sanık Başbuş, 22 Eylül tarihinde Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hâkim karşısına çıkacak. (Yusuf ÇINAR)

