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Eski hükümlü ve engellilere hibe desteği

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Şahan, iş kurmak isteyen eski hükümlü ve engelli vatandaşlara verilen geri ödemesiz hibe destekleri hakkında açıklamada bulundu.

Eski hükümlü ve engellilere hibe desteği

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Şahan, iş kurmak isteyen eski hükümlü ve engelli vatandaşlara verilen geri ödemesiz hibe destekleri hakkında açıklamada bulundu.

16 Haziran 2019 Pazar 21:47
Eski hükümlü ve engellilere hibe desteği

Yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde olduğu gibi Çorum’da da istihdam konusunda en fazla zorluğu eski hükümlü ve engelli vatandaşların çektiğini belirten Şahan, bu nedenle onlara destek amacıyla bir proje başlatıldığını söyledi.

Proje ile eski hükümlü ve engelli vatandaşların iş kurmasının amaçlandığını kaydeden Şahan, “Engelli ve eski hükümlüleri topluma kazandırmak ve istihdama destek vermek maksadıyla engelli vatandaşlara 50 bin lira, eski hükümlülere ise asgari ücretin 15 katına kadar hibe desteği veriliyor” dedi.

Proje çerçevesinde İş Kur İl Müdürlüğü’nce kabul edilen, İl İstihdam Kurulunda uygun görülüp Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından onaylanarak kabul edilen projeler neticesinde kendi işlerini kurabilme ve hayatlarını devam ettirebilmeleri için, Evren Eyvaz, Ramazan Tan, Serkan Atar, Satılmış Aktağ, Ahmet Arslan ve Adem Küzkaya’ya “Besi Hayvancılığı” yapabilmesi kapsamında büyükbaş hayvan alımı ile Adem Özer’e ise “Demir Doğrama Atölyesi” yapabilmesi kapsamında hibe desteği sağlandığını kaydeden Şahan, “Bu vatandaşlarımız ile protokoller imzalandı. Taahhüt edilen meblağların ödemeleri ileri tarihlerde İŞKUR tarafından yapılacaktır” dedi.

Ali Şahan, yeni kurulacak her işyerinin potansiyel istihdam kapısı olduğunu ve Çorum’da istihdam kapısı açabilecek potansiyele sahip her projenin İŞKUR için değerli olduğunu vurgulayarak, 2019 yılı içinde düzenlenecek hibe destek programlarına başvuru yapmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşların 28.06.2019 tarihine kadar projelerini İl Müdürlüklerine getirmelerini ve başvuru tarihini kaçırmamak adına iş ve meslek danışmanları ile irtibat halinde olmaları ve gerekli danışmanlık hizmetini mutlaka kurumdan almaları gerektiğin dile getirdi.

(Haber Merkezi)

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