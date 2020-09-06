“Eski hastanenin hemen açılması gerekir”

Tahtasız, “Çorum halkını oyalamayın, biran önce hastanemizi hizmete açalım” dedi.

CHP Çorum İl ve Merkez İlçe Başkanlığı, eski Çorum Devlet Hastanesi binası önünde basın açıklaması yaparak, kentimiz için büyük bir ihtiyaç olan hastanenin bir an önce açılmasını istedi.

Hastane binasının kapatılmasının Çorum’a sağlık açısından büyük bir darbe vurduğunu anlatan Tahtasız, hastanenin pandemi sürecinde olduğumuz bu günlerde ne kadar gerekli bir yatırım olduğunun açık ve net bir şekilde ortaya çıktığını belirtti.

Kapatılan hastane binası önünde basın açıklaması yapan CHP İl Başkanı Tahtasız, şunları söyledi:

“KORONA VAKALARI ZİRVE YAPTI, DEVLET HASTANESİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR”

“Çorum halkının ve bizlerin eski devlet hastanemizi kapatmayın dememize rağmen halkı dinlemediniz ve hastanemizi kapattınız.

Korona vakalarının zirve yaptığı şu günlerde en kötü 14 il arasındayız, önümüzdeki dönem kış ayları ve hastalıkların daha çok artacağı bir süreç olacak, bu sebeple 2. Kademe hastanenin biran önce açılması hayati önem taşıyor!

Birçok hasta pandemi sebebiyle hastaneye gidemez duruma geldi. Tedavisini yaptırmadı ve tedavi için beklemekteler!

Mevcut hastanenin pandemi hastanesine çevrilmesi, aile hekimlerinin iş yükünü artırdı ve günlük yüzden fazla hastaya bakar hale geldiler, sağlık ocaklarında uzun kuyruklar oluşurken, covit19 bulaşma riski en yüksek seviyeye çıktı.

“NEYİ BEKLİYORSUNUZ?”

Eski devlet hastanesi için Sayın Cumhurbaşkanı talimatı sonrasında Sağlık Bakanlığı’ndan bakan yardımcısı ile gelen bir heyet hastanede incelemelerde bulunarak eksiklikleri ve güçlendirilmesi gereken alanları belirlemişti. O günden bugüne hastane konusunda birçok açıklama yapıldı fakat somut hiçbir adım atılmadı. Bugüne kadar geçen süreçte yetkili ve sorumlular neyi beklemiştir?

İl Sağlık Müdürümüzden; eski hastanemize ait C Blok güçlendirilerek hizmete açılacağı, A, B ve D Blokların yıkılacağı, bunların yerine C Blokun yanına ek bir bina daha yapılmasının planlandığı bilgisine ulaştım.

Çorum halkını oyalamayın, biran önce hastanemizi hizmete açalım. Daha önceki sözlerinizde askeri acemi birliği sözünüz vardı, hâlâ bekliyoruz. Polis okulu yapıldı yarım kaldı, yerine ‘polis moral eğitim merkezi açacağız’ dediniz, ama hala bir çalışma yok.

“DEVLET HASTANESİNİ KAPATTINIZ, ŞİMDİ İHTİYAÇ OLDUĞU HALDE AÇAMIYORSUNUZ”

Şu günlerde Göğüs Hastalıkları Hastanemizin lav edilerek Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlandığını, bu şekilde hizmet vereceğini öğrendik. Önceki devlet hastanemizi plansız programsız kapattınız, şimdi ihtiyaç ama açamıyorsunuz. Göğüs hastalıkları hastanemizde de yine plansız programsız alelacele kapatmayınız. O hastanemiz Çorum’un ilk hastanelerinden olup Mimarsinan, Gülabibey ve Kale Mahallerine yoğun bir şekilde hizmet veriyor.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemize bina yetmiyorsa yenilerini yapalım. Mevcut hastanelerimize dokunmayalım. Çorum’umuza yeni yatırımlar kazandıralım. Buna örnek geçenlerde temeli atılan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi için de emeği geçenlere teşekkür ederim.”

Tahtasız’a basın açıklaması sırasında; Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Sekreteri Aydın Taşkın, İl Başkan Yardımcıları, İl ve Merkez İlçe Yönetimi, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Filiz Aydın ile bazı partililer de eşlik etti.

(Haber Merkezi)